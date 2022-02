Les habitants de Kiev ont interdiction de sortir de chez eux jusqu'à 8 heures, lundi 28 février. Décision de la mairie, samedi, alors que la capitale ukrainienne est sous les tirs de missiles russes et que des combats se déroulent dans les rues. Toutes les personnes se trouvant dehors pendant cette période de couvre-feu "seront considérées comme des membres des groupes de saboteurs ennemis", a ajouté la mairie. L'une des équipes de France Télévisions en a d'ailleurs fait l'expérience. L'envoyée spéciale Dorothée Olliéric et son équipe ont raconté avoir été bloquée "vers 16h30" à un barrage.

"On a dû changer d'hôtel"

"Et là, explique la journaliste, on a dû changer d'hôtel parce que "des militaires sont arrivés quinze à vingt miliciens habillés de noir, armés, sont venus droit sur nous, en nous mettant en joue." Dorothée Olliéric, qui a fini par se mettre à l'abri dans un autre hôtel, raconte que l'établissement où elle se trouve désormais est entièrement éteint, pas une lumière allumée parce que les responsables "s'attendent à des combats" et évidemment tout le monde est sur les dents".