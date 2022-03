Il est l'homme de l'ombre. Mykhaïlo Podoliak est l'un des plus proches conseillers du président ukrainien Volodymyr Zelinsky. Son homme de confiance qui, pour cause de guerre, porte une arme de poing à la ceinture et dit sa fierté que la Russie n'ait pas conquis son pays en quelques jours. Il y a encore deux ans, il n'était pas un homme politique, mais un patron de presse, avant de basculer dans la diplomatie de guerre.

"Nous donnons une leçon à l'Europe, explique-t-il. La Russie a amené en Ukraine près de 200 000 soldats, des milliers de chars, ils ont déversé ici toute leur puissance militaire, et nous faisons face sereinement, tranquillement, ils ne parviennent pas à nous battre."

"Nous souhaitons qu'Emmanuel Macron vienne ici"

Mykhaïlo Podoliak négocie tous les jours au nom de l'Ukraine avec les Russes. Il est contact avec ceux qui parlent encore à Vladimir Poutine, et notamment Emmanuel Macron. "Le président Macron est très actif sur le plan diplomatique mais nous souhaiterions qu'il ne voie plus la Russie comme une super-puissance, lance-t-il. Elle est petite économiquement et technologiquement."



Il a surtout une demande importante à formuler au chef de l'Etat français. "Nous souhaitons qu'Emmanuel Macron vienne ici, voir ce qu'il se passe, à quoi ressemble la Troisième Guerre mondiale… Vous pouvez peut-être ne pas l'appeler comme cela mais qu'il vienne voir ceux qui se battent sur nos barrages. Nous voulons qu'il voie ça lui-même."



Mykhaïlo Podoliak demande aussi aux Européens et surtout à l'Otan de collaborer militairement avec l'Ukraine. "Si vous ne prenez pas vos responsabilités, ne mettez pas de médailles sur vos poitrines ou des étoiles sur vos épaulettes. Ne dites surtout pas que vous êtes une force militaire qui peut faire face à n'importe quelle menace."