"On va juger les actes, pas les annonces", a réagi Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, mercredi 30 mars sur franceinfo, alors que la Russie s'est engagée à réduire les combats autour de Kiev et de Tcherniguiv en Ukraine, à l'issue de pourparlers de paix à Istanbul. "Il faut être très prudent sur l'évaluation que nous faisons des avancées de la négociation (…) On a vu par le passé plusieurs rounds qui n'ont donné aucun résultat", a-t-elle souligné.

"On a aussi vu, sur d'autres terrains, la Russie jouer le jeu de la négociation pour gagner du temps, pour entretenir une certaine confusion dans l'esprit des opinions publiques donc il faut évaluer tout ça", explique Anne-Claire Legendre. Emmanuel Macron "le fera en discutant très prochainement avec le président Zelensky", précise la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

"Peut-être que la Russie fait juste de nécessité vertu"

Alors que la Russie promet une désescalade dans le conflit, Anne-Claire Legendre invite à la prudence. "Peut-être que la Russie fait juste de nécessité vertu", s'interroge la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. "Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'offensive russe a rencontré un certain nombre d'obstacles, des obstacles logistiques internes mais aussi une résistance ukrainienne qu'elle n'avait pas anticipée. (...) On va juger les actes et pas les annonces".

"Marioupol continue d'être sous un blocus absolument atroce pour les populations, Kharkiv a été bombardée, Mykolaïv a encore subi des frappes." Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à franceinfo

Alors que l'Ukraine demande, dans le cadre des négociations avec la Russie, un accord international pour garantir sa sécurité, Anne-Claire Legendre estime que "nous ne sommes pas encore arrivés au moment où il s'agira de rentrer dans cette logique collective. Pour l'instant, ces négociations se jouent à deux entre la Russie et l’Ukraine."