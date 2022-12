Guerre en Ukraine : "On estime à au moins 50 000 habitations détruites ou endommagées", selon le porte-parole du CICR

Frédéric Joli, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge, répondait aux questions du "Talk franceinfo".

"On estime à, au moins, 50 000 habitations détruites ou endommagées aujourd'hui en Ukraine", estime Frédéric Joli, porte-parole du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), invité du Talk franceinfo sur Twitch, mardi 13 décembre. La conférence internationale de soutien à l'Ukraine, organisée à Paris mardi, a permis d'engranger plus d'un milliard d'euros de dons pour aider la population à passer l'hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les attaques russes. "Notre pays ne sombrera pas dans le noir", s'est réjoui le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, réagissant à ces annonces.

Pour le porte-parole du CICR, "les besoins en termes d'architecture et de construction sont extrêmement importants donc il faut imaginer aujourd'hui, avec l'hiver venant, que sur les habitations endommagées, il va falloir pouvoir fournir des moyens susceptibles de pouvoir isoler un minimum les maisons, de pouvoir les fournir en carburant, en bois de chauffage etc. Et donc trouver des solutions."

Sur franceinfo, Frédéric Joli indique que les habitations détruites "vont être sous perfusion humanitaire au moins jusqu'au printemps prochain", alors que leurs occupants ont été déplacés. "Quand on parle reconstruction, c'est bien, c'est imaginer un pays qui vit enfin en paix, poursuit-il. Mais en attendant, il faut pouvoir réhabiliter, consolider, trouver des solutions avec les moyens qui sont directement disponibles sur place pour faire en sorte que les gens vivent bien. Sur le Donbass, ça fait quand même maintenant huit hivers que beaucoup de populations, des deux côtés, vivent dans des conditions extrêmement précaires en raison du conflit armé."