Il a traversé l'allée centrale de l'hémicycle sous les applaudissements des députés. Le drapeau de l'Union européenne a été déployé dans le Parlement ukrainien à Kiev, dans la matinée du vendredi 1er juillet. Dans un message posté sur Twitter, le président de la Rada évoque un "moment historique". "C'était mon rêve. Il est devenu réalité", s'est félicité, ému, Ruslan Stefanchuk. Même émotion pour l'ambassadeur de l'UE en Ukraine, Matti Maasikas, qui a publié la vidéo de la scène sur les réseaux sociaux.

Moving to tears - the EU flag is been brought to the plenary hall of @ua_parliament . To stay. pic.twitter.com/qkZxfwjF7O

Juste avant, c'est la présidente de la Commission européenne qui s'est entretenue en visioconférence devant les députés ukrainiens. "Le chemin à parcourir sera long, mais l'Europe sera à vos côtés à chaque étape, quel que soit le temps que cela prendra, depuis ces jours sombres de la guerre jusqu'au moment où vous franchirez le seuil de notre Union européenne", a promis Ursula von der Leyen. Le 23 juin dernier, les dirigeants des Vingt-Sept ont accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE.

A historic moment! The flag of the European Union now in the Ukrainian Parliament It was my dream It came true. And I will add: the Verkhovna Rada deserves the EU flag both in color and in meaning pic.twitter.com/pQi6D1558u