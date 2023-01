Selon Nicolas Tenzer, invité du Talk franceinfo sur Twitch, "cette demi victoire, cette perspective qu'il faut absolument récuser, serait aussi d'une certaine manière une victoire" pour Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine "espère faire durer cette guerre dans le temps", estime Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences-Po, spécialiste des questions internationales et de sécurité et directeur de publication du site desk-russie.eu. Invité du Talk franceinfo sur Twitch mardi 3 janvier, il revient sur le conflit qui dure en Ukraine, quelques jours après la frappe ukrainienne sur Makiïvka la nuit du Nouvel An qui a fait 89 morts selon la Russie.

"Effectivement, les Russes ne vont pas conquérir Kiev, poursuit le spécialiste, ils ne vont pas détruire l'Ukraine, mais à un certain moment, ils jouent sur l'absence de soutien sur la longue durée des Occidentaux, en se disant 'on va essayer de parvenir au moins à épuiser les dirigeants occidentaux dans leur soutien'. Et c'est ça qui à mon avis est le plus dangereux." Pour Nicolas Tenzer, "de ce point de vue-là, même si ce n'est pas la grande victoire pour Poutine, cette demi-victoire, cette perspective qu'il faut absolument récuser, serait aussi d'une certaine manière une victoire."

Un autre aspect est souligné par Nicolas Tenzer : les vies de soldats russes ne comptent pas pour Vladimir Poutine. "Les hommes qui meurent, ça n'a strictement aucune importance pour eux, poursuit-il. Non seulement les Tchétchènes, les Syriens et les Ukrainiens, mais leurs propres soldats. S'il faut sacrifier 300 000, 500 000 ou 1 million de personnes, il s'en moque complètement !"