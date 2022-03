Une semaine après le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, environ "un millier de Français et binationaux sont encore en Ukraine. Nous leur conseillons toujours de sortir par la voie sud", a affirmé jeudi 3 mars le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur le plateau de France 2. "Nous les suivons tous individuellement. Ces Français sont en relation directe avec notre ambassade. La France reste présente en Ukraine", assure-t-il.

Et ce, même s'il est "possible que le pire soit devant nous", a poursuivi le chef de la diplomatie française, redoutant un massacre dans les grandes villes. "On peut craindre une logique de siège. Le désastre continue et l’agression ignoble de la Russie se poursuit".

>> Guerre en Ukraine : suivez les dernières informations dans notre direct

Le ministre a également affirmé : "Nous sommes aussi déterminés que Vladimir Poutine, peut-être même bien plus. Nous sommes solidaires, unis et rapides dans les sanctions", estimant que "l'Europe d'hier n'est déjà plus la même qu'aujourd'hui."