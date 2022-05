Les images, révélées jeudi 12 mai par CNN (en anglais), sont glaçantes. On y voit un soldat russe tirer dans le dos de deux civils ukrainiens désarmés dans une concession automobile sur la route de Kiev. Elles ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance le 16 mars, au début de la guerre, alors que l'armée russe tentait de progresser vers la capitale ukrainienne, un objectif depuis abandonné.

Les deux hommes, identifiés comme le propriétaire et le gardien de cette concession, sont morts. La chaine américaine a recueilli le témoignage de la fille de ce dernier, qui réclame un procès pour les auteurs de ce qui s'apparente à un crime de guerre. "Je ne peux pas la regarder maintenant. Je vais l'enregistrer et la laisser à mes enfants et petits enfants. Ils devraient connaître ce crime et se souvenir toujours de qui sont nos voisins", réagit Yulia Plyats.

Ces révélations interviennent alors que l'Ukraine a dénonce jeudi à l'ONU, lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, "la liste interminable" des exactions commises par la Russie sur son sol depuis le 24 février.