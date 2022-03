VIDEO. Guerre en Ukraine : "Les sanctions les plus efficaces ne sont pas celles qui frappent le peuple russe", estime le député Eric Coquerel

"Il faut frapper les amis de Poutine." Le député de La France insoumise Eric Coquerel, invité mardi 8 mars de l'émission "Votre instant politique" de franceinfo, a affirmé son soutien aux sanctions économiques contre Moscou, près de deux semaines après le début de l'offensive russe en Ukraine. "[LFI] est contre une escalade militaire et pour que la France ne rentre pas en guerre (...) d'une manière ou d'une autre, pour qu'elle puisse garder son rôle de proposition dans les négociations. Donc ça veut dire qu'il faut des sanctions économiques", a-t-il expliqué.

Il a toutefois estimé que "les sanctions les plus efficaces ne sont pas celles qui frappent le peuple russe", mais "les oligarques". Le député a ainsi critiqué la décision "unilatérale" de Joe Biden d'imposer un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russes.

Alors que la guerre en Ukraine accentue la hausse des prix de l'énergie, Eric Coquerel a par ailleurs appelé à un "débat" sur la place du nucléaire en France. Emmanuel Macron avait présenté, mi-février, un vaste plan de relance de la filière, comprenant notamment la construction de six EPR de deuxième génération. "En temps de guerre, le nucléaire peut devenir extrêmement dangereux, on a vu l'inquiétude par rapport aux centrales" ukrainiennes de Tchernobyl et Zaporijia, théâtres d'affrontements avec les forces russes, a toutefois affirmé Eric Coquerel. Pour l'élu insoumis, la solution "passe par le renouvelable". "Il y a des scénarios qui estiment que c'est possible", a-t-il insisté.