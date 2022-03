Étudiante ukrainienne en France : "Je me lève chaque jour pour aider les Ukrainiens"

BRUT

"Un jour, je me suis levée et toutes les villes de l'Ukraine étaient bombardées par la Russie et je ne pouvais pas croire mes yeux."

Olha a 23 ans. Cette étudiante ukrainienne vit en France et depuis le début de la guerre, elle mobilise toute son énergie pour envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine. "Je me lève chaque jour pour aider les Ukrainiens parce que je sais qu'on a l'opportunité d'acheter toutes ces choses, tous ces médicaments", estime-t-elle.