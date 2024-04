L'eurodéputée Nathalie Loiseau était invitée dans le Talk de franceinfo en direct du Parlement européen à Strasbourg le 24 avril.

Nathalie Loiseau, eurodéputée Renew, estime que l'Union européenne doit augmenter le budget de sa défense face aux menaces actuelles, mais en aucun cas créer une armée. La députée européenne répondait aux questions de Ludovic Pauchant dans le Talk de franceinfo sur Twitch mercredi 24 avril, délocalisé au Parlement européen de Strasbourg.

"Cet épouvantail de l'armée européenne n'existe pas"

"Si nous pensons que face aux menaces que nous avons en face de nous aujourd'hui, chacun dans notre coin, nous y parviendrons, c'est une erreur !, souligne l'eurodéputée. Cet épouvantail de l'armée européenne n'existe pas, mais nous avons besoin d'une défense européenne beaucoup plus forte. Je partage la critique sur le fait que pendant des années, voire des décennies, on a sous investi en matière de défense. On a pris du retard qu'on est en train de rattraper depuis 2017, heureusement, mais on n'y est pas encore."

