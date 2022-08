“Je pense que, quand on expose cela ouvertement et honnêtement, les gens l’acceptent”

Alors que le prix du gaz et du pétrole ne cesse d’augmenter depuis le début de l’invasion en Ukraine, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, explique pourquoi il continue d’acheter du pétrole à la Russie. “On est aujourd’hui dans une situation où chaque pays essaie naturellement d’obtenir les meilleurs prix possible pour ses citoyens et d’amortir l’impact des coûts élevés de l’énergie. Et c’est exactement ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas de façon défensive, nous sommes transparents et honnêtes sur nos intérêts. Je suis obligé, moralement, d’obtenir le meilleur prix possible pour mes concitoyens." Récemment, certains pays européens ont accusé l’Inde de continuer d’acheter du pétrole à la Russie malgré la guerre déclarée en Ukraine. Mais pour le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, il était important d’expliquer que son pays n’a d’autres choix que de se fournir en électricité russe.

Avec en moyenne 2000$ de revenu par an pour chaque habitant, il est quasiment impossible pour le gouvernement de suspendre ses achats de gaz à la Russie. Pour le ministre des Affaires étrangères, il est important de rappeler que cette décision est une nécessité et non pas un choix. “Je pense que, quand on expose cela ouvertement et honnêtement, les gens l’acceptent. Ça ne leur plaît pas forcément, mais une fois que vous l’avez dit, si vous n’essayez pas de faire le malin et que vous exposez vos intérêts d’une façon très directe, je pense que le monde les accepte comme une réalité, et c’est ce qui va se passer. Je peux vous dire, en tant que personne qui traite de façon intensive avec les États-Unis, qu’ils connaissent, comme d’autres pays, notre position, et qu’ils font avec.”