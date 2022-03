BRUT

Pour aider les personnes en état de sidération face à un événement traumatique, le grand reporter Nicolas Delesalle a été formé au protocole 6C. Une méthode qui lui a servi en Ukraine, et qui peut servir dans plein de situations du quotidien.

Avant son départ en Ukraine, Nicolas Delesalle a été formé au protocole 6C, une méthode qui permet de sortir une personne d'un état de sidération face à un événement traumatique. "C'est un protocole dit d'activation cognitive et fonctionnelle, ça veut dire qu'il permet de faire basculer quelqu'un qui est en état de détresse émotionnelle, qui est sidéré, à un retour, à un fonctionnement normal et efficace en quelques minutes", explique Emmanuelle Halioua, représentante officielle du Protocole 6C en France.

Mobiliser le cortex préfrontal

Le grand reporter à Paris Match Nicolas Delesalle a pu appliquer le protocole dès son arrivée en Ukraine. "Il y a des bombes de 500 kilos qui sont tombées sur un pâté de maisons (...) on croise un homme sous la neige, le type est clairement en état de choc, au moment où il nous parle, il y a les sirènes qui se remettent en route et il nous dit : "Ah, la dernière fois que j'ai entendu ces sirènes ma femme était vivante."" À ce moment-là, le journaliste se souvient d'un homme incapable de bouger et de parler. Pour le sortir de cet état, il a dont utilisé le protocole 6C qui a consisté à lui poser des questions ouvertes. Cela a permis de mobiliser son cortex préfrontal - qui est la zone du cerveau qui rationalise les choses - , en dépit de l'amygdale, le siège des émotions.

Un protocole utile dans plein de situations

Comme le rappelle Emmanuelle Halioua, le protocole 6C s'adresse à diverses situations dans lesquelles vous vivez une détresse émotionnelle : viol, agression, accident de la route, catastrophe naturelle, attentat, violence intrafamiliale, harcèlement, etc.