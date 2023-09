Durée de la vidéo : 2 min

France 5 propose une soirée spéciale de "C dans l'air" consacrée aux guerres du futur ainsi qu'aux moyens de défense dont dispose l'armée française.

Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Une guerre de haute intensité s'installe sur le continent européen. Incrédulité et sidération submergent le monde. Un choc qui bouscule les puissances voisines, obligées de repenser en urgence leur stratégie militaire et de moderniser leur armée, notamment face à ces cyberguerres qui se déroulent désormais aussi sur le terrain numérique. L'émission "C dans l'air", sur France 5, présentée par Caroline Roux, consacre une soirée spéciale aux conflits du futur avec la diffusion du documentaire Demain la guerre : la France est-elle prête ?.

Face à l'émergence d'armes de plus en plus sophistiquées, de technologies de plus en plus complexes, l'émission dresse un état des lieux des moyens dont dispose l'armée française, victime de restrictions budgétaires depuis des années. Elle s'interroge aussi sur sa capacité à anticiper, afin d'être prête à se battre sur les nouveaux champs de bataille qui se dessinent. Selon experts et militaires interrogés dans le documentaire, les guerres du futur pourraient se dérouler dans l'espace et surtout sous les eaux.

Des fonds marins très stratégiques

Comme l'a prouvé le sabotage des gazoducs Nord Stream dans le conflit russo-ukrainien, les fonds marins sont déjà devenus des points stratégiques. "Il faut bien imaginer que l'essentiel, 99%, du trafic internet passe par des câbles, et que ces câbles, ils sont en partie sous-marins", affirme l'éditorialiste Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense, dans le documentaire.

"Il y a un enjeu de sécurité, de protection, qui est absolument essentiel." Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense dans le documentaire "Demain la guerre : la France est-elle prête ?"

Or "les fonds marins, on les connaît très mal en fait, relève la journaliste Daphné Benoit, chargée de la défense pour l'agence AFP. Ils sont en moyenne de 3 800 m de profondeur, et on ne connaît véritablement que 20% des fonds marins dans le monde".

Une nouvelle arme a donc vu le jour : les drones maritimes. Utilisés fréquemment dans les airs, ces engins pilotés à distance sont désormais nécessaires pour atteindre des périmètres inaccessibles aux sous-marins. Ils sont déjà abondamment utilisés par l'armée ukrainienne contre les navires russes en mer de Crimée.

L'émission "C dans l'air" présentée par Caroline Roux et le documentaire Demain la guerre : la France est-elle prête ? sont diffusés dimanche 24 septembre à 21h sur France 5.