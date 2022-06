brut

“La France a changé ma vie complètement, parce qu’ici j’ai rencontré un peintre hyper doué. Avec lui, je peux dire que j’ai vécu ma renaissance, parce qu’il m’a ouvert les yeux sur la vraie vie qui continue, qui est belle.”

“Comment continuer la vie ici ? Je ne sais pas”

Pour quitter l’Ukraine, Anna a dû effectuer 5 longs jours de trajet et laisser derrière elle sa famille et ses amis.

“J’ai juste mon sac avec moi parce que j’ai quitté l’Ukraine toute seule. Toute ma famille, mes frères et mon père, ils sont restés là-bas”.

“Il y a quelques jours, j’étais sous les bombardements et ici, il y a des gens qui prennent leur sandwich et ils profitent… Et je ne sais pas comment c’est possible. C’est deux différentes réalités !”

Désormais en France, Anna explique ne plus être inquiète pour sa vie mais pour celle de ses proches, notamment son père. “Quand il y a une alarme, je lui parle d’une manière directe et j’ai toujours peur.”