Brut s'est rendu dans le sous-sol d'un restaurant de Kyiv où plusieurs personnes se sont réfugiées. Désormais, leur quotidien se passe ici : ils y dorment et y ont installé leurs matelas et oreillers. Parmi eux, il y a Daria, une francophone qui est productrice et qui se mobilise avec d'autres jeunes dans les cuisines de ce restaurant pour préparer des plats pour les personnes dans le besoin. Cela concerne notamment les soldats, les civils et les hôpitaux qui manquent de nourriture. "On est contents parce que, d'abord, on fait quelque chose tous ensemble, on n'est pas seuls, on est dans une action, on est utiles, donc c'est très important pour garder la motivation", confie Daria.

Avant de se mettre à l'abri, les habitants ont pris avec eux toute leur nourriture mais cela n'est pas suffisant pour tenir sur la durée. Dans les hôpitaux, le manque de nourriture est déjà un problème. Pour faire face, c'est la ville entière qui se mobilise. "T'es toujours en train de réfléchir, je fais énormément de choses que j'avais jamais faites avant", conclut Daria.