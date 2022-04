Russie : une première sortie, hors de Moscou, pour Poutine

Vladimir Poutine s’est rendu, mardi 12 avril, à Vostotchny, où se situe le nouveau cosmodrome russe, avec son homologue et allié bélarusse Alexandre Loukachenko. Une première sortie, loin de Moscou, depuis le début du conflit en Ukraine.

Ce premier déplacement officiel de Vladimir Poutine depuis le 24 février hors de Moscou est d’abord une affaire de symbole. Il y a ce lieu prestigieux : cette base de lancement spatial de Vostotchny, à 7500 kilomètres de Moscou. Et puis il y a cette date du 12 avril 1961, Youri Gagarine était le premier homme à être envoyé dans l’espace.

Une intervention en Ukraine "indispensable" pour Poutine

Sur le fond, Vladimir Poutine se veut inflexible. "Impossible d’isoler la Russie du reste du monde. Ils ne pourront pas fermer toutes les portes et les fenêtres", précise le président russe. Il rappelle que l’intervention en Ukraine était "indispensable" pour protéger le pays. Selon ses mots, "les objectifs sont clairs : d’un côté nous aidons et sauvons les gens du Donbass et de l’autre nous prenons des mesures pour garantir la sécurité du pays". Pour l’heure, Vladimir Poutine n’a aucune intention de baisser la garde.