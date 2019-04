Ukraine : un humoriste en tête de la présidentielle

Favori des sondages, Volodymyr Zelensky est désormais largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine, plus de dix points devant le président sortant Petro Porochenko. S'il est un novice en politique, ce comédien n'est pas un inconnu. Il fait rire tout le pays avec une série télévisée diffusée depuis trois ans dans laquelle il incarne un professeur d'histoire qui devient malgré lui président de l'Ukraine.

Un programme plutôt flou

Dans la série, son personnage dénonce la corruption des élites politiques. Entre fiction et réalité, la comparaison est savoureuse dans un pays gangréné par la corruption, car l'humoriste a décidé de se lancer dans la présidentielle un soir de réveillon. Un pari réussi même si ses détracteurs soulignent sa parfaite inexpérience. Le président sortant accuse le coup dimanche soir, et l'ancienne Première ministre, arrivée 3e, conteste les résultats. Le second tour aura lieu le 21 avril.

