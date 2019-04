Ukraine : un comédien à la tête du pays

De la fiction à la réalité, un scénario à peine croyable. Au soir du second tour, Volodymyr Zelensky et ses proches fêtent sa victoire. À 41 ans, sans la moindre expérience politique, l'acteur comique vient de remporter l'élection présidentielle ukrainienne avec plus de 73% des voix. Dans un mois au plus tard, il prêtera serment.

Président, Volodymyr Zelensky l'était déjà dans une série télévisée. Il y incarne un professeur d'histoire qui par le plus grand des hasards se retrouve à la tête du pays et dénonce la cupidité des élites. Un homme simple et droit.

Les espoirs des Ukrainiens

En votant Zelensky, les Ukrainiens espèrent que le comédien aura les qualités de son personnage. "C'est un visage nouveau, un nouveau regard. Il est jeune. Avec lui, il n'y aura plus de corruption", assure une électrice. "Tout au long de la campagne, Volodymyr Zelensky est volontairement resté très vague sur son programme. Ses compatriotes attendent désormais qu'il annonce des mesures concrètes pour améliorer leur sort et justifier la confiance qu'ils ont mise en lui", conclut l'envoyé spécial de France 3 à Kiev, Dominique Derda.

