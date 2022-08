Ukraine : près de 80 000 soldats russes ont été tués ou blessés, estime le Pentagone

Entre "70 000 et 80 000 soldats" russes ont été tués ou blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, a déclaré le numéro trois du Pentagone, lundi 8 août. Les objectifs annoncés par le président russe Vladimir Poutine au début de la guerre n'ont pas encore été atteints, a estimé Colin Kahl.

Les forces russes ont aussi perdu "3 000 ou 4 000" véhicules blindés. Elles pourraient également manquer de missiles guidés de précision, par exemple des missiles air-sol et mer-sol, a ajouté le secrétaire à la Défense adjoint. "C'est tout à fait remarquable vu que les Russes n'ont atteint aucun des objectifs de Vladimir Poutine au début de la guerre", a poursuivi Colin Kahl.

Au moins 10 000 morts ukrainiens estimés

"Ils ont légèrement progressé dans l'est, quoique très peu ces dernières semaines", a noté le responsable américain. "Mais cela s'est fait à un coût extraordinaire pour l'armée russe à cause de la qualité de l'armée ukrainienne et de l'aide internationale qu'elle a reçue". Avant l'invasion de l'Ukraine le 24 février, quelque 150 000 à 200 000 soldats russes étaient déployés aux frontières de l'Ukraine, selon les estimations occidentales.

Colin Kahl a reconnu que les forces ukrainiennes avaient elles aussi subi de lourdes pertes, sans les chiffrer. Kiev a fait état d'au moins 10 000 morts et 30 000 blessés dans ses troupes.