Ukraine : "Les Ukrainiens ont l'intention très clairement de prendre Kherson", selon un géopoliticien

"Les Ukrainiens ont l'intention très clairement de prendre Kherson", a affirmé jeudi 13 octobre sur franceinfo Peer De Jong, vice-président de l'institut THEMIIS, spécialiste de géopolitique et ancien colonel des troupes marines, alors que la Russie a annoncé organiser l'évacuation vers son territoire de la population de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine face à la contre-offensive de l'armée ukrainienne. "On redécouvre depuis deux ou trois jours la forte motivation des Ukrainiens", constate Peer De Jong. Selon lui, "conquérir Kherson, ce serait extrêmement favorable pour les Ukrainiens".

franceinfo : Est-ce que cette évacuation de civils par les Russes à Kherson est l'annonce d'une offensive imminente de l'armée ukrainienne ?

Peer De Jong : Il y a deux messages. Le premier, c'est que, depuis le début de la guerre, on se méfie des évacuations opérées par les Russes. On peut imaginer que l'on assiste dans les semaines qui viennent à une espèce d'exode des populations. Les gens vont fuir les bombardements et la guerre en direction de la Russie. Donc c'est une forme de dépeuplement. La deuxième chose, c'est que cela indique que les Russes sont en très grande difficulté et qu'ils prévoient déjà des destructions très importantes de la ville de Kherson. C'est annonciateur de destructions à venir, tant des Russes que des Ukrainiens. Kherson va se retrouver sur le champ de bataille. Et on sait que les combats dans les villes sont extrêmement destructeurs.

Les Russes sont en train de tracer, autour des régions qu'ils occupent, des lignes, des fossés antichars, une sorte de frontière ? Est ce qu'ils préparent l'arrivée de l'hiver en consolidant leur position ?

Les Russes ont besoin d'avoir à-peu-près un mois. L'hiver va arriver dans un mois. Et dans un mois, l'ensemble du front va se stabiliser, à l'exception des tirs de missiles qui pourront continuer. Mais le front terrestre va se stabiliser. Aujourd'hui, les Russes ont besoin de stabiliser ce front. Alors que les Ukrainiens ont exactement la problématique inverse. Ils ont besoin d'avancer le plus possible pour que ce front soit le plus loin possible en direction de l'Est. Donc il y a une double contradiction avec une accentuation des actions terrestres menées par les Ukrainiens.

Et puis, d'un autre côté, les Russes ont absolument besoin de construire un système. Donc ils vont faire une petite ligne Maginot. Une ligne à base de tranchées n'est pas infranchissable. Ils n'arriveront pas à faire une ligne continue de la mer Noire jusqu'au Nord, jusqu'à la Biélorussie, c'est absolument impensable. Donc, ils se préparent pour des positions qu'ils vont tenir une partie de l'hiver, si tant est qu'ils puissent les tenir. On redécouvre depuis deux ou trois jours la forte motivation des Ukrainiens et le fait que les Ukrainiens ont l'intention très clairement de prendre Kherson. Les Russes veulent arrêter le combat et les Ukrainiens veulent continuer.

Kherson est un endroit stratégique très important. On sent que les Ukrainiens ont envie de le reconquérir avant l'arrivée de l'hiver. Est-ce que ce serait un signal très important ?

Il y a deux lectures. La première est purement militaire puisque Kherson est une grande ville, un nœud routier, un nœud ferroviaire sur le Dniepr. Et puis c'est la ville qui contrôle l'entrée vers la Crimée. C'est vraiment un point central. C'est un endroit à partir duquel on peut mener une manœuvre, soit vers le Sud, soit vers l'Est, soit vers le Nord-Est. La deuxième lecture est totalement psychologique. C'est la première ville qui était prise par les Russes en février 2022 et qui a été prise quasiment sans combats. Ils sont arrivés dans la ville, ils ont conquis la ville extrêmement rapidement. Donc là clairement, les Ukrainiens ont une revanche à prendre. Ils veulent reprendre une ville qui est extrêmement symbolique. Conquérir Kherson, ce serait un signe extrêmement important, extrêmement favorable pour les Ukrainiens.