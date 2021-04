Ukraine : le G7 appelle la Russie à cesser ses "provocations"

"Nous appelons la Russie à mettre un terme à ses provocations." Les ministres des Affaires étrangères du G7 et le chef de la diplomatie de l'UE ont appelé, lundi 12 avril dans un communiqué commun, la Russie à engager une "désescalade" aux frontières de l'Ukraine, où elle a concentré des troupes. L'Ukraine, qui craint que le Kremlin ne cherche un prétexte pour l'attaquer, a accusé le pays voisin d'avoir massé plus de 80 000 soldats près de sa frontière orientale et en Crimée, annexée par Moscou en 2014 après l'arrivée de pro-occidentaux au pouvoir à Kiev.

"Ces mouvements de troupes à grande échelle, intervenant sans notification préalable, constituent une menace et un facteur de déstabilisation", souligne le communiqué, appelant également Moscou à "la transparence" en matière de mouvements militaires comme elle s'y est engagée auprès de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Ils ont également réaffirmé leur "soutien inébranlable à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues" et ont salué "la retenue de l'Ukraine" dans les nouvelles tensions.