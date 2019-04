Ukraine : la surprise Zelensky, un acteur en passe de diriger le pays

En politique c'est un novice. Jusqu'ici c'est pour la comédie que Volodymyr Zelensky était considéré comme un expert. Connu grâce à une série télévisée, il est arrivé largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine dimanche 31 mars. Comme acteur, il joue le rôle d'un professeur d'histoire qui se retrouve malgré lui à la tête du pays. Un président honnête, indépendant et luttant contre la corruption.

Partisan de l'UE

De la fiction à la réalité, il est passé à l'acte quand, à Noël, il annonce à la surprise générale sa candidature. Et son score de 30% au premier tour plaide en sa faveur. Volodymyr Zelensky ne fait plus rire ses adversaires et son discours favorable à l'UE séduit. Pour que le candidat rattrape le personnage qu'il a créé, il lui reste à décrocher la victoire au second tour le 21 avril.

