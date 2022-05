Ukraine : la guerre se joue aussi sur les rails

En Ukraine, les réseaux de chemin de fer ont subi de nombreux dégâts en raison de la guerre. Les cheminots tentent de les reconstruire au plus vite.

Ce sont les soldats du rail. Ces Ukrainiens travaillent pour le réseau de chemin de fer. Entre Kiev (Ukraine) et Irpin, deux ponts ont été bombardés par les Russes au début de la guerre, lors de leur avancée sur la capitale. L'un des deux a été reconstruit. "Cela nous a pris moins de quatre semaines alors que d'habitude cela prendrait des mois et des mois de projections et de planification de travaux de génie civil. Mais maintenant, comme la situation est difficile, tout le monde travaille 24 heures sur 24", confie Oleksander Pertsovsky, PDG des chemins de fer ukrainiens.

20% du réseau ferré mis hors service

Les autorités ukrainiennes estiment que 20% du réseau ferré national a été mis hors service, soit par des bombardements, soit du fait de l'occupation par l'armée russe. "Ce que les Russes font, c'est qu'ils essaient d'arrêter les livraisons d'armes, les livraisons de biens humanitaires. Ils empêchent tout le soutien venu de l'Ouest", précise Oleksandr Kubrakov, ministre ukrainien des Infrastructures. Malgré le danger, les ouvriers sont décidés à rester.