Ukraine : "La diplomatie française passe encore pour la cinquième roue du carrosse", selon Adrien Quatennens

Le député de La France insoumise voit des responsabilités partagées entre la Russie et l'Otan et juge sévèrement l'action d'Emmanuel Macron : "Je ne crois pas" qu'il ait fait avancer la paix.

"La diplomatie française passe encore pour la cinquième roue du carrosse", a estimé Adrien Quatennens, député du Nord et coordinateur de La France Insoumise (LFI), ce mercredi sur franceinfo, après la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à Moscou, sur fond de crise ukrainienne. "La question de savoir si Emmanuel Macron n'a pas été en quelque sorte dupé, trahi par nos principaux alliés, se pose", a-t-il ajouté.

Crise en Ukraine ➡️ “Je ne crois pas” qu’E. Macron ait fait avancer la paix déclare Adrien Quatennens. Jean-Luc Mélenchon “n’aurait pas été aligné sur les Etats-Unis dans le cadre de l’OTAN” selon le député qui affirme qu’il n’est pas “un soutien du régime de Vladimir Poutine” pic.twitter.com/A2UZ1PYj3q — franceinfo (@franceinfo) February 9, 2022

"Emmanuel Macron va au Kremlin jouer en quelque sorte l'intermédiaire, tenter, comme c'est explicité dans beaucoup de médias, de jouer la désescalade et au moment où il le fait, vous avez Olaf Scholz et Joe Biden qui se rencontrent et qui, eux, sont dans une logique de montée des tensions en faisant des déclarations comme celle de Joe Biden sur le gazoduc Nord Stream 2", a-t-il affirmé. "Il n'y aura plus" de gazoduc Nord Stream 2 si la Russie envahit l'Ukraine, a en effet affirmé lundi le président américain, aux côtés du chancelier allemand.

Entre Otan et Russie, des responsabilités partagées selon l'Insoumis

"Si ça dysfonctionne, si on a cette impression d'une diplomatie rabougrie qui se prend les pieds dans le tapis, c'est parce qu'Emmanuel Macron est pris en étau dans des contradictions, a avancé Adrien Quatennens. D'un côté, la volonté affichée de contribuer à la désescalade, mais de l'autre, les déclarations sur la puissance européenne qu'il veut monter, alignée à l'Otan".

"La France doit sortir de l'Otan pour tenir une position non-alignée, parce que ce qui se joue là-bas, c'est la question de l'extension à l'est de l'Otan", a-t-il assuré. Si Jean-Luc Mélenchon, candidat de LFI à la présidentielle, était au pouvoir, sa "position consisterait à dire tout simplement : la Russie ne doit pas envahir l'Ukraine, mais les États-Unis ne doivent pas non plus, en effet, faire en sorte que l'Otan s'étende jusqu'à l'Ukraine".