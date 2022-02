Ukraine : l'Allemagne annonce l'envoi de 350 soldats supplémentaires en Lituanie

Le chancelier allemand Olaf Scholz se rendra également à Kiev et à Moscou les 14 et 15 février, après Emmanuel Macron, pour participer à faire baisser les tensions entre l'Ukraine et la Russie.

Après les Etats-Unis, c'est l'Allemagne qui va renforcer sa présence à proximité de l'Ukraine. Berlin va envoyer 350 soldats supplémentaires en Lituanie dans le cadre d'une opération de l'Otan, a annoncé la ministre de la Défense lundi 7 février.

L'Allemagne dirige déjà une opération de l'Otan en Lituanie, où 500 soldats allemands sont déployés. Le chancelier Olaf Scholz avait prévenu le 6 février que l'Allemagne était prête à envoyer des troupes supplémentaires dans les pays baltes. Cette annonce intervient alors que l'Occident accuse le président russe Vladimir Poutine de masser plus de 100 000 soldats à sa frontière avec l'Ukraine pour en préparer l'invasion.

"Nous renforçons ainsi notre contribution en termes de forces sur le flanc Est de l'Otan et envoyons un signal clair de détermination à nos alliés", a ajouté la ministre, assurant qu'"on peut compter" sur l'Allemagne. Olaf Scholz, était jusqu'ici critiqué en Allemagne et à l'étranger pour une supposée complaisance à l'égard de Moscou. Il se trouvait lundi à Washington pour sa première entrevue avec le président américain Joe Biden. Il rencontrera également les dirigeants des Etats baltes à Berlin cette semaine et se rendra en Ukraine et en Russie la semaine suivante, après Emmanuel Macron.