Ukraine : "Il faut s'attaquer à la colonne vertébrale du régime autoritaire de Poutine", demande l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt

Pour l'ancien Premier ministre belge et député européen du groupe Renew Guy Verhofstadt, les sanctions prises contre la Russie sont insuffisantes : "On fait un premier paquet de sanctions, ça ne marche pas, puis deux semaines après, un nouveau paquet de sanctions. On en est au 5e paquet de sanctions !" D'après lui, "il faut s'attaquer à la colonne vertébrale du régime autoritaire de Poutine" : à travers cette formule, il désigne 6 000 personnes "qui travaillent dans les instances autour de Poutine", c'est-à-dire des élus, des diplomates, des officiels du régime.

Guy Verhofstadt estime que ces gens, qui ont "une propriété ou un compte bancaire à l'Ouest", n'ont pas la possibilité d'échapper aux sanctions de l'Union européenne, contrairement aux oligarques "qui ont des avocats ou de telles richesses que ces sanctions ne les touchent pas". D'après lui, l'Union européenne "peut sûrement être aidée par la fondation anti-corruption de Navalny qui a toutes les données".

La guerre en Ukraine, une "leçon pour réformer l'UE"

Fonctionner par paquets de sanctions "ne fonctionne pas avec un régime autoritaire", contrairement aux "démocraties qui ont une opinion publique". C'est pourquoi le député appelle l'Union européenne "à prendre le plus vite possible" toutes les sanctions nécessaires, "y compris le pétrole et gaz car on continue à financer la machine de guerre de Poutine". Cette lenteur dans la prise de sanctions est liée selon lui au fonctionnement de l'Union européenne : "Il faut toujours décider à l'unanimité, que les 27 États membres soient tous d'accord avant qu'on puisse faire quelque chose". Pour lui, la guerre en Ukraine est "aussi une leçon pour réformer l'Union européenne en profondeur".

Enfin, sur la crainte du manque d'énergie, il estime que les pays européens ont "suffisamment de gaz en réserve pour le moment" avec 30 milliards de mètres cubes. Mais il souligne surtout que "si on veut être solidaires avec les Ukrainiens, il faut faire des sacrifices". Guy Verhofstadt suggère donc la création d'un fonds de solidarité européen "pour aider les ménages et les industries qui vont avoir des difficultés dans les prochaines semaines. Avec un fonds de solidarité, l'Europe peut faire la différence", conclut-il.