Ukraine : évacuation en cours à Sloviansk

B. Mousset, C. Gindre

L’armée russe poursuit son avancée dans le Donbass. Après la chute de Lisichansk, c’est la ville de Sloviansk, dans la province de Donetsk, qui pourrait bientôt tomber. La zone est à son tour bombardée jour et nuit. Les frappes ont touché pour la première fois le marché central, faisant deux morts et plusieurs blessés. "Plus rien ne m’oblige à rester ici", témoigne un commerçant dont le magasin a été détruit par les bombes. Il fait partie des derniers habitants à ne pas avoir encore quitté la ville.

80% des habitants ont fui

De 110.000 habitants avant l’invasion, Sloviansk est désormais passé à une population de quelque 20.000 personnes. Alors que la chute de la ville semble s’annoncer pour les prochains jours, les autorités ukrainiennes ont ordonné l’évacuation des civils. Certains hommes ont décidé de rester pour combattre. Les soldats ukrainiens se fortifient dans la région, espérant arrêter le rouleau compresseur russe.