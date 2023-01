Ukraine : démissions en cascade au sommet de l’État

Plusieurs personnalités politiques ukrainiennes ont été éclaboussées par des scandales de corruption et ont démissionné. Ces affaires pourraient entacher la réputation du pouvoir ukrainien en pleine guerre.

La journée de mardi 24 janvier en Ukraine a été marquée par de nombreuses démissions parmi les hauts responsables de l’État ukrainien. Plus de dix personnes, parmi lesquelles des gouverneurs, des hauts fonctionnaires et des figures politiques de premier plan, toutes impliquées dans des scandales de corruption. Viatcheslav Chapovalov, vice-ministre de la Défense, fait partie de cette vague de démissions. Son ministère aurait conclu des contrats surévalués de 324 millions d’euros pour approvisionner les soldats sur le front en nourriture. Concrètement, quand le contrat fixe le prix des œufs à 17 euros, on trouve la même quantité de marchandise à 7 euros seulement en supermarché.



Un proche de Zelensky concerné

Vasil Lozinski, vice-ministre des Infrastructures, est soupçonné par l’agence ukrainienne de lutte contre la corruption d’avoir touché 400 000 dollars pour avoir facilité l’achat de générateurs à prix gonflés. Kirilo Timochenko, directeur adjoint de la présidence et très proche de Volodymyr Zelensky, aurait profité d’un véhicule donné à l’Ukraine par un constructeur américain. Le président ukrainien avait annoncé des sanctions dès lundi soir. Une révélation qui a du mal à passer, notamment à l’est du pays, proche du front.