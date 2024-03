Ukraine : au Sénat, les communistes "voteront contre" l'accord bilatéral avec la France, selon leur tête de liste aux européennes

Après un vote contre à l'Assemblée nationale, Léon Deffontaines assure que le PCF votera également contre l'accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine, au Sénat, mercredi.

"Nous avons voté contre" l'accord bilatéral de sécurité conclu entre la France et l'Ukraine "à l'Assemblée nationale, nous voterons contre au Sénat", indique, mercredi 13 mars, Léon Deffontaines, tête de liste du Parti communiste français (PCF) aux élections européennes sur France Bleu Loire Océan. C'est au tour de la chambre haute d'avoir son débat suivi d'un vote consultatif sur la question, mercredi soir, après la chambre basse mardi. "Ce texte vient tourner définitivement le dos à toute issue de paix à ce conflit", assure-t-il.

Parmi les problèmes que lui pose cet accord, "la remise en cause du statut de neutralité de l'Ukraine, notamment en posant son intégration dans l'Otan". Or, selon lui, ce statut est l'une des clefs pour résoudre le conflit. "On doit mettre autour de la table, bien sûr, le cessez-le-feu, mais aussi le statut de neutralité de l'Ukraine. Dire à la Russie que l'Otan n'avancera pas jusqu'à sa frontière", suggère-t-il. Selon lui, "ça permettrait de tordre le bras à Vladimir Poutine pour l'obliger à venir à la table des négociations".

"Je ne veux pas faire partie d'une future génération sacrifiée"

"De toute façon, on négociera un jour ou l'autre, je ne veux pas que ça se fasse au prix de millions de morts", ajoute-t-il. Il fait allusion aux propos controversés d'Emmanuel Macron, qui n'a pas exclu l'envoi de troupes occidentales au sol, en Ukraine, et ne veut mettre "aucune limite" dans le soutien à Kiev. "J'ai 27 ans et je ne veux pas faire partie d'une future génération sacrifiée. Je ne veux même pas que le moindre soldat français aille mourir sur le front ukrainien", affirme Léon Deffontaines.