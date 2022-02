Tensions entre l'Ukraine et la Russie : les Ukrainiens sont sur le qui-vive

Alors que les États-Unis évoquent une intervention militaire russe imminente en Ukraine, les Ukrainiens se préparent et sont sur le qui-vive.

Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées dans le centre de Kiev (Ukraine) pour dire qu’ils sont prêts à résister, samedi 12 février. Les Ukrainiens prennent au sérieux la menace de l’invasion russe. "On ne veut pas revenir à l’ère de l’Union soviétique, ni d’un régime comme en Biélorussie, on veut l’Europe", déclare une manifestante ukrainienne. Les Ukrainiens ont conscience de la puissance militaire de l’armée russe et certains espèrent encore une issue pacifique.





Des civils suivent des formations militaires express



Mais face à la menace russe, de plus en plus de civils suivent des formations militaires express pour défendre le pays en prenant les armes. En cinq heures, les instructeurs vont leur apprendre les bases pour faire la guerre. Certains ont des armes factices pour l’entraînement. Pour l’heure, dans le Donbass aussi, on retient son souffle.