Témoignages Diana et Volodymyr se marient en pleine guerre en Ukraine : "Nous voulons créer une famille pour montrer que la vie continue"

Une trentaine de convives accueillent les mariés dans une rue déserte du centre de Kiev, avant de s’engouffrer rapidement dans un hall d’immeuble. Inutile d’attirer l’attention. Volodymyr, 25 ans, a demandé sa main à Diana, 22, quelques jours avant le début de la guerre.

>> Retrouvez les dernières informations sur l'Ukraine dans notre direct

"On a pris notre décision rapidement. La guerre est arrivée et il fallait aller vite. L'agression russe est arrivée subitement dans notre pays, avec la mort, la violence... Pour contrer cela, nous voulons créer une famille pour montrer que la vie continue. C'est comme un ode à la vie que l'on écrit ensemble. Dans notre pays, sur nos terres, on veut continuer nos vies, créer quelque chose, réaliser nos rêves. Ce grand projet d'un empire russe, d'un monde russe, c'est la fin de nos rêves.", souligne le jeune homme.

"Je veux être ici et vivre mon histoire d'amour"

Les invités fêtent cette union, civile, dans les locaux d’une école de comédie, au sous-sol d’un immeuble. Un lieu transformé d’ailleurs en abri depuis le début de la guerre. Diana est originaire du Donbass. Et son mariage est, pour elle, un acte de résistance. "J'ai quitté Louansk en 2015. J'ai abandonné ma maison. Et maintenant, c'est la deuxième invasion qu'on subit. Et je ne veux pas être contrainte de quitter de nouveau ma maison. Je veux être ici et vivre mon histoire d'amour.", sourit la mariée.

Et ici, malgré les rues désertes et la présence militaire, personne ici n’imagine les chars russes demain dans les rues de Kiev.

"Ca montre qu'il y a la guerre, certes, mais qu'il ya toujours des histoires d'amour" Vlad, l'ami des mariés, à franceinfo

"On ne peut pas vaincre un tel pays. Les Ukrainiens n'ont jamais toléré un dictateur ou un gouvernement autoritaire. Ils se sont toujours battus pour leur liberté.", précise Vlad, un ami des mariés. En pleine guerre, ce mariage se veut un geste politique, comme un message à l’armée russe : "la vie continue, nous sommes toujours debout".