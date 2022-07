Témoignages Démission de Boris Johnson : "On peut dire qu'il est l'un des meilleurs amis de l'Ukraine", confient des habitants d'Odessa

Démission de Boris Johnson : "On peut dire qu'il est l'un des meilleurs amis de l'Ukraine", confient des habitants d'Odessa

La démission de Boris Johnson, jeudi 7 juillet, a également fait la Une des médias ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ainsi remercié le Premier ministre britannique pour son soutien face à l'invasion russe : "Nous tous avons accueilli cette nouvelle avec tristesse. Pas seulement moi, mais aussi toute la société ukrainienne qui sympathise beaucoup avec vous", a déclaré le chef d'État.

Un avis partagé par la jeunesse de ce pays en guerre depuis plus de quatre mois. À Odessa, Maxime, bénévole dans une association humanitaire, écoute un tube ukrainien qui reprend justement une déclaration de Boris Johnson, lors de sa visite en Ukraine en avril 2022 : "Dobry den Everybody". Un mélange d'ukrainien et d'anglais pour dire "bonjour tout le monde", devenu quasiment culte ici.

"C'est une chanson qui exprime notre niveau d'amour pour Boris Johnson", s'amuse Maxime. Qui, plus sérieusement, comme de nombreux Ukrainiens, sait à quel point l'aide de Boris Johnson a été importante : les Britanniques ont livré pour un peu plus d'un milliard d'euros d'armes et d'équipements militaires.

"On peut dire que Boris Johnson est l'un des meilleurs amis de l'Ukraine à demi-mot. C'est clair, il a été vraiment important pour nous." Iana et Regina, deux bénévoles ukrainiennes à franceinfo

Iana et Régina, deux autres bénévoles ukrainiennes, saluent le soutien de Boris Johnson à l'Ukraine. "Si sa démission peut poser quelques inquiétudes sur une baisse de l'aide militaire des Britanniques, nous ne sommes pas très inquiètes. Les soldats ukrainiens vont continuer à tuer des Russes. Ça, ça ne va pas changer", affirment les deux jeunes femmes.

La démission de Boris Johnson vu d'Ukraine. Le reportage de Valentin Dunate écouter

Après l'annonce de la démission de Boris Johnson, les pétitions se multiplient sur les réseaux sociaux pour renommer des avenues ukrainiennes ou ériger des monuments dans certaines villes du pays. Il y a aussi une blague qui circule pour dire que Boris Johnson ferait... un très bon Premier ministre ukrainien.