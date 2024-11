Avec Donald Trump de retour à la Maison Blanche, quelles conséquences sur la guerre en Ukraine ? Mercredi 6 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé avoir eu un "excellent" échange téléphonique avec son nouvel homologue américain, après sa victoire à la présidentielle. "Un leadership fort et inébranlable des États-Unis est essentiel pour notre monde et pour une paix juste", a-t-il assuré. Sur le front, cette victoire de Donald Trump apporte une incertitude supplémentaire aux soldats ukrainiens qui ont déjà du mal à voir l'issue de cette guerre.

Rencontré dans les rues de Kiev, Roman, qui porte un uniforme kaki, se bat depuis 10 ans contre la Russie dans une unité de volontaires de l'armée ukrainienne. Pour lui, avec Joe Biden, la situation n'a que trop stagné. Alors avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, n'importe quelle évolution est bonne à prendre, dit-il. Il n'a cessé ces dernières années de voir ses compagnons d'armes mourir sur le front. "C'est positif, parce que Trump a un caractère fort. C'est un mec prétentieux, ambitieux, narcissique, il veut être plus fort que les autres, assure Roman. Lui, il ne va pas faire des courbettes devant Poutine, il va vouloir lui prouver que c'est lui le plus fort. Alors, tout simplement, il ne pourra pas lui donner l'Ukraine."

"Arrêter la guerre, c'est possible"… mais à quelles conditions ?

Quand Donald Trump dit qu'il pourra mettre fin à la guerre en 24 heures, le soldat redoute des conséquences désastreuses pour l'Ukraine. "Arrêter la guerre, c'est possible, admet-il. Dans ce cas, on lâche aux Russes les villes d'Odessa, Dnipro… Et si l'Ukraine n'est pas d'accord, les Américains arrêtent leur aide. C'est possible ! Mais à ce moment-là, on reste seuls, et dans trois mois c'est fini, on capitule."

Nemets, c'est son nom de guerre, avance en claudiquant avec des béquilles dans les rues de la capitale ukrainienne. À 27 ans, ce membre d'une unité de renseignement de l'armée vient d'être blessé près de Kharkiv dans un tir d'artillerie. S'il explique ne rien attendre de Donald Trump, il se souvient qu'en 2019, quand il était au pouvoir, il avait été le premier à fournir des armes à l'Ukraine. "N'oublions pas qui nous a fourni des missiles Javelins et ce, même avant la guerre à grande échelle. Cette nouvelle élection, on peut la voir de deux façons. Elle peut jouer contre nous, mais aussi en notre faveur", souligne-t-il.

Pour rester positif, Nemets se dit persuadé qu'un désengagement de l'Ukraine porterait atteinte à l'image des États-Unis. Et si Donald Trump a donné jusqu'à présent des signaux vus comme négatifs à Kiev, le soldat veut croire que cela ne correspondra pas forcément à ses actions une fois au pouvoir.