Les bénévoles courent dans tous les sens mais chacun sait exactement ce qu'il doit faire : examen des situations administratives, distribution de nourriture, de crayons de couleurs pour les enfants, ou encore traduction. Mais la grande priorité est de trouver un logement aux réfugiés ukrainiens et les demandes s'accumulent.

Christophe et Pascale habitent en région parisienne, ils sont venus proposer un hébergement. Le couple vient de rencontrer leurs futurs colocataires, Yéliana et Yéléna. "Cela fait environ trois semaines que l'on cherche absolument à venir en aide à une famille ou de jeunes Ukrainiens. Comme les démarches n'avançaient pas suffisamment vite auprès des administrations ou des associations, nous sommes venus directement porte de Versailles", raconte Christophe.

"Quand nous sommes arrivés une personne nous a dit 'ne bougez pas. J'ai rencontré tout à l'heure deux jeunes filles qui sont à la recherche d'un hébergement'. Et voilà, ça s'est fait comme ça", explique Pascale. Elle ne sait pas encore comment la cohabitation se passera. "En fonction de leurs besoins, elles s'adapteront : soit elles préféreront aller ailleurs, soit elles se sentiront bien chez nous. Pas de problème, explique Pascale en souriant. On va essayer de vivre tous ensemble dans la joie et la bonne humeur."

"Pour l'instant c'est un peu compliqué au niveau de la langue. Je ne parle pas très bien anglais mais avec les gestes on va se débrouiller !" Pascale à franceinfo

Yéléna, 33 ans, est de Kiev. Elle est restée plusieurs jours dans son bunker avant de se décider à quitter le pays. Yéliana, 38 ans, est de Kharkiv. Les deux femmes se sont rencontrées sur le chemin de l'exil en Slovaquie. Elles sont épuisées mais avec cette proposition de logement, elles retrouvent un peu d'espoir. "On est surprises, telement émues par cette générosité. Ce qu'on souhaite, c'est retrouver une vie normale, en sécurité, pouvoir à notre tour aider les autres, pour rendre ce qu'on donne ici en France".

Christophe et Pascale leur ont déjà promis de les aider à trouver un emploi. Mais pour l'instant, les Ukrainiennes doivent remplir des formalités administratives. Cet immense centre permet de centraliser les démarches. Un gain de temps et d'énergie pour les réfugiés. Yéléna et Yéliana n'ont qu'une hâte : s'endormir dans leur future maison.