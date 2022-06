Témoignage Guerre en Ukraine : "Les Russes peuvent tout ruiner pour posséder ce territoire", dénonce le maire de Severodonetsk où une usine chimique a été bombardée

C'était peu de temps avant l'explosion du réservoir. Au téléphone, le maire de Severodonetsk, Olexandre Struk, faisait part de son inquiétude : l'usine Azot, gigantesque site chimique, à l'arrêt depuis trois semaines, est visée par des frappes russes. "Une explosion d'ammoniaque, ce serait dangereux pour tout le monde, agresseurs et défenseurs... Le nuage chimique pourrait provoquer une pollution massive sur des kilomètres. Ce n'est dans l'intéret de personne. Si cela arrive, que Dieu nous protège", confiait-il au téléphone.

La ville, centre administratif de la région de Louhansk pour les autorités ukrainiennes est l'épicentre depuis plusieurs jours de combats acharnés entre les armées russes et ukrainienne : 90% de la ville est détruite, selon le gouverneur de la région mais la résistance tient toujours. C'est dans cette zone que le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff a trouvé la mort lundi 30 mai. Les autorités ukrainiennes craignent que la ville ne subisse le même sort que Marioupol. Des civils sont réfugiés dans les abris d'une immense usine, visée par les frappes russes, sauf que l'usine Azot n'est pas une aciérie, à l'instar d'Azovstal, mais une usine chimique.

"Pour les Russes, peu importe que les gens survivent ou non"

Quelques minutes plus tard, des soldats ukrainiens en faction près de l'usine qui employait 30 000 personnes avant l'invasion russe, postent des vidéos, notamment sur TikTok. Ils font état d'un épais nuage de fumée orange qui s'élève vers le ciel. Et certains s'inquiètent se demandant s'ils faut s'en protéger. Rapidement, le gouverneur de la région l'annonce : c'est un réservoir d'acide nitrique qui est touché. Ce que confirme rapidement le maire de Severodonetsk. "Pour les Russes, peu importe que les gens survivent ou non... Leur but, c'est de prendre le territoire. Ils peuvent tout ruiner pour posséder ce territoire", ne décolère pas Olexandre Struk.

Les habitants sont appelés à rester cachés : "Ne quittez pas les abris" et "préparez des masques pour le visage trempés dans une solution de soude", a écrit le gouverneur sur Telegram. L'acide nitrique peut notamment provoquer des lésions aux poumons ou une perte de vision. Sous forme de gaz, il est "suffocant, irritant voire corrosif" lorsqu'il est inhalé, et peut aussi affecter la peau ou les yeux. Avant de raccrocher son téléphone, le maire de la ville affirme que 800 civils, des travailleurs de l'usine et leurs familles, sont réfugiés dans les abris du site.