Sondage Guerre en Ukraine : 56% des Français sont favorables au maintien du soutien à l'Ukraine jusqu'au départ des forces russes

D'après un sondage d'Ipsos sur la perception internationale de la guerre en Ukraine, ce sont surtout les Français plus âgés, de 50 ans et plus, qui sont favorables à ce maintien du soutien à l'Ukraine et ceux qui ont les revenus les plus élevés.

Article rédigé par franceinfo Radio France

Lors d'une manifestation à Paris contre la guerre en Ukraine, le 27 février 2022. Photo d'illustration. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)

Une majorité de Français sont pour maintenir le soutien à l'Ukraine. Ils sont 56% des Français à se déclarer favorables au maintien du soutien à l'Ukraine jusqu'au départ des forces russes, a appris mercredi 22 février franceinfo via un sondage d'Ipsos* sur la perception internationale de la guerre en Ukraine. Ils sont 23% à être au contraire opposés et 21% sont sans opinion. >> Guerre en Ukraine : suivez notre direct Ce sont surtout les plus âgés (50 ans et plus) qui sont favorables à ce maintien du soutien à l'Ukraine. Ils sont 66% d'après le sondage contre 51% chez les 35-49 ans et 47% chez les moins de 35 ans. Concernant le niveau de revenus, le sondage révèle que ce sont surtout les Français qui ont revenus les plus élevés qui soutiennent la position de la France dans le conflit. Le sondage souligne également le fait que ce sont surtout des partisans Renaissance qui se disent favorables au maintien de ce soutien (77% des répondants sont issus de ce parti). Ils sont suivis de près par les partisans EELV (76%) puis par ceux du PS (70%). Les partisans qui sont le moins favorables au maintien du soutien de la France à l'Ukraine jusqu'au départ des forces russes, sont les sympathisants du Rassemblement national. À titre de comparaison, à l'échelle internationale, le sondage Ipsos met en avant le fait que parmi les pays interrogés, c'est la Suède qui arrive en tête : 69% des répondants se disent favorables à ce maintien. 51% des Français opposés à l'envoi de troupes Questionnés sur d'autres thématiques liées à la guerre en Ukraine, les Français se disent majoritairement favorables au maintien des liens diplomatiques avec la Russie (50% de oui contre 23% de personnes opposées). Il y a 57% des répondants qui sont d'accord avec le fait de sanctionner économiquement Moscou. Les Français sont également plutôt favorables (45% contre 30%) au fait de limiter les importations de pétrole et de gaz russes. Il y a aussi sept Français sur dix favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens en France. Concernant le fait de fournir des armes et des systèmes de défense aérien à Kiev, 52% des Français sont pour et 28% sont contre. En revanche, à la question "Seriez-vous en faveur ou opposé(e) à l'envoi par la France de troupes en Ukraine", la tendance s'inverse : 51% des Français y sont opposé, 24% se disent favorables. *L'enquête Ipsos a été menée dans 28 pays auprès de 19 003 adultes via la plateforme d'enquête en ligne Global Advisor d'Ipsos.