Sommet du G7 : les dirigeants à la recherche de solutions face à la guerre en Ukraine

Réunis en Bavière (Allemagne), quel est l’objectif des dirigeants du G7 ? "Officiellement, l’Américain Joe Biden assure que ses partenaires restent ensemble face à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, de son côté, appelle a réintensifier le soutien à l'Ukraine, et semble prêt à rejoindre l'embargo sur l’or russe annoncé ici", explique, dimanche 26 juin, la journaliste Valérie Astruc, en direct d’Allemagne. Elle note pourtant une certaine fatigue et une inquiétude face aux répercussions du conflit sur les économies ex-occidentales.

Une guerre d'usure

Emmanuel Macron, lui, "insiste pour trouver des solutions pour limiter l'inflation et les risques de récession". "La plupart des chefs d'État réunis ici sont déjà fragilisés, malmenés par leurs opinions publiques, qui leurs demandent des comptes. Or, sur le terrain, l'armée ukrainienne perd des positions, sans compter le coût humain. Ce conflit tourne donc à la guerre d'usure entre les deux camps et ce conflit pourrait bien être un moment critique pour les sept chefs d'État réunis ici", conlut Valérie Astruc.