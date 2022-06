Sommet du G7 : Emmanuel Macron rejoint l’embargo sur l’or russe

Emmanuel Macron, face aux tirs des missiles russes sur Kiev (Ukraine), souhaite intensifier le soutien à l’Ukraine. "Il joint d’ailleurs le geste à la parole en annonçant qu’il va rejoindre l’embargo sur l’or russe déclenché par Joe Biden. Face à Vladimir Poutine, les occidentaux semblent donc vouloir maintenir un front uni", explique la journaliste Valérie Astruc, en direct, dimanche 26 juin, d’Elmau (Allemagne).



Détendu malgré le revers électoral

Emmanuel Macron semblait "plutôt détendu" et ce "malgré son revers électoral", rapporte la journaliste. "C’est en tout cas le message qu’il cherche à faire passer. Il est là pour cinq ans et rappelle qu’il a la majorité, certes relative. Ce qui veut dire qu’il n’entend pas céder sur l’essentiel de son programme. Et il rappelle que cela responsabilise le gouvernement ainsi que les oppositions. Des concessions, oui, mais pas à n’importe quel prix, c’est le message qu’a voulu faire passer Emmanuel Macron ce matin devant la presse", conclut la journaliste.