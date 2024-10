S'ils entrent en Ukraine, les soldats nord-coréens repartiront dans des "sacs mortuaires", préviennent les Etats-Unis

Un avertissement au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Le représentant suppléant des États-Unis à l'ONU a prévenu, mercredi 30 octobre, la Corée du Nord : si ses troupes, accusées d'être présentes en Russie, "entrent en Ukraine", elles "repartiront forcément dans des sacs mortuaires". "Je conseillerais au président Kim de réfléchir à deux fois avant de s'engager dans un comportement aussi irréfléchi et dangereux", a ajouté Robert Wood, devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

Un peu plus tôt, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont appelé la Corée du Nord à retirer ses troupes en Russie, craignant qu'elles ne servent à combattre en Ukraine, ce qui constituerait une "dangereuse escalade". Selon Washington et Séoul, quelque 10 000 soldats nord-coréens se trouvent en Russie. Le Pentagone a dit, mardi, avoir décelé un "petit nombre" de soldats nord-coréens dans la région russe de Koursk, frontalière avec l'Ukraine.

Des "mensonges éhontés" pour la Russie

"Ces déclarations concernant des soldats nord-coréens sur notre front sont des mensonges éhontés et ne sont là que pour détourner l'attention de problèmes vraiment importants qui menacent la paix et la sécurité internationales", avait assuré, un peu plus tôt, le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Vassili Nebenzia a accusé Washington et Londres, notamment, d'atteindre un nouveau sommet en termes de "désinformation".

Il a assuré que les "interactions de la Russie avec la Corée du Nord dans le domaine militaire et d'autres sont en accord avec le droit international et pas en violation", promettant qu'il n'y a "aucune raison" de présenter cette "coopération" comme "une menace pour quiconque".