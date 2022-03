Ruban vert, vêtements noirs et tracts déguisés… En Russie, ces actions discrètes contre la guerre en Ukraine se multiplient

Dans les rues de Moscou, on aperçoit de plus en plus de rubans verts accrochés à un poteau ou à une grille. Depuis la mi-mars 2022, ces petits bouts de tissu sont devenus en quelques jours l'un des symboles d'une protestation discrète par la force des choses.

Depuis le début de l'"opération spéciale" en Ukraine, selon le terme officiel du Kremlin, une vague de répression sans précédent depuis la fin de l'URSS s'abat sur le pays. Il est ainsi devenu très compliqué de descendre manifester dans la rue, sous risque de prison, de perdre son emploi. Sans oublier que les réseaux sociaux sont officiellement bloqués et surveillés par les autorités. Pourtant, ce ruban vert fait partie de ces petites actions discrètes qui se développent aux quatre coins du pays, et qui font des émules, comme l'explique Lioubov, une jeune militante féministe, qui a participé aux premières manifestations contre la guerre : "Quand la guerre a éclaté, j'ai réagi de façon extrêmement émotionnelle et radicale, sans me soucier des conséquences et de ma sécurité. Et puis j'ai été arrêté et emprisonné et on a perquisitionné chez moi."

"Et tu réalises que tu n'es pas seule dans cette folie"

Aujourd'hui, Lioubov, avec son association féministe, organise des actions plus discrètes, comme celle qui consiste à s'habiller en noir et déposer les fleurs sur les monuments aux morts. Certaines militantes ont malgré tout été interpellées pour ce simple geste symbolique. D'autres organisations, comme le Mouvement du Printemps démocratique, proposent des affiches, des prospectus anti-guerre à imprimer et qui ressemblent à des courriers officiels de la ville de Moscou à distribuer dans les boîtes à lettres. "Actuellement, les gens ont très peur d'aller manifester dans la rue, mais ils veulent quand même exprimer leur protestation, assure Ivan, l'un des dirigeants du mouvement. Et nous observons une grande demande pour les affiches contre la guerre, pour aller coller des stickers contre la guerre. Et nous nous concentrons maintenant sur ces formes de contestation qu'on pourrait qualifier de silencieuse."

Des initiatives qui restent malgré tout isolées, mais qui permettent de continuer à croire en une forme de militantisme, explique Lioubov : "Tu te promènes dans la ville et tu penses que rien n'a changé. Et puis, tu vois une affiche ou un slogan. Et tu réalises que tu n'es pas seule dans cette folie, que tu n'es pas la seule à vouloir lever le poing en l'air. C'est très important."

Certains commerçants affichent également des petits signes, comme une colombe dans un coin de leur vitrine. On voit aussi parfois ces derniers jours, un drapeau rayé blanc bleu blanc, le drapeau russe sans la bande rouge, couleur du sang et de la guerre.