Russie : un blogueur connu pour avoir défendu l'offensive militaire en Ukraine a été tué dans une explosion à Saint-Pétersbourg

"Une personne est morte et 25 ont été blessées, dont 19 sont hospitalisées", a précisé le gouverneur de la ville.

Un célèbre blogueur militaire russe, fervent défenseur de l'offensive en Ukraine, a été tué dimanche 2 avril par "un engin explosif" à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie. "Aujourd'hui, un engin de nature inconnue a explosé dans un café du centre de Saint-Pétersbourg", a annoncé le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations en Russie. "Une personne est morte et 25 ont été blessées, dont 19 sont hospitalisées", a précisé sur Telegram le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov.

Selon les enquêteurs, qui ont ouvert "une enquête pénale" pour "meurtre à l'aide d'un moyen dangereux", la victime est "le blogueur militaire connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarskiï".

Les abords du bâtiment ont été bouclés, avec une vingtaine de voitures de policiers, six ambulances et des camions de pompiers, a constaté un journaliste de l'AFP. "Une fille" a "vraisemblablement" apporté l'engin explosif, selon une source citée par l'agence de presse Ria Novosti. "Il y avait une figurine dans la boîte : un cadeau destiné à M. Tatarskiï", a ajouté cette source. "Elle le lui a donné", puis plus tard, "d'un coup, il y a eu une explosion", a raconté à l'AFP Alissa Smotrova, une femme présente sur les lieux.

Agé de 40 ans et né dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, Vladlen Tatarskiï, de son vrai nom Maxime Fomine, était suivi par plus d'un demi-million d'abonnés sur sa chaîne Telegram. Il y avait développé sa communauté notamment en publiant, depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine en février 2022, des vidéos d'analyse sur la situation sur le terrain et de conseils pour les mobilisés, selon l'agence de presse russe Tass. Il avait déclaré soutenir l'intervention de la Russie chez son voisin ukrainien.