Russie : arrestations lors de manifestations contre la mobilisation des réservistes

Le président russe Vladimir Poutine a décrété mercredi 21 septembre la mobilisation de 300 000 réservistes. Des manifestations se sont déroulées dans le pays à la suite de cette déclaration. "La première réaction des Russes en Russie, c'est l'inquiétude pour ses proches", rapporte le journaliste Luc Lacroix, pour le 8 Heures de France 2, jeudi. "Vladimir Poutine a beau parler de mobilisation partielle, elle n'en est pas moins massive avec 300 000 hommes", ajoute-t-il.



Des manifestations sévèrement réprimées

En Russie, tous les hommes ayant fait leur service militaire et qui ont moins d'un certain âge "sont automatiquement réservistes", précise Luc Lacroix. Mercredi soir, des manifestations ont été organisées, mais "leur ampleur était relativement limitée", note le journaliste, qui souligne qu'elles ont été sévèrement réprimées. Plus de 1 000 personnes ont été arrêtées.