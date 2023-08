Reportage "Un AK-47 en souvenir de mon oncle qui est mort au front" : en Ukraine, le succès des tatouages patriotiques

Les jeunes Ukrainiens sont de plus en plus nombreux à se faire tatouer des missiles antichar, des Kalachnikovs ou encore des dessins anti-russes.

En Ukraine, le tatouage est un véritable art, une tradition presque, tant les Ukrainiens et Ukrainiennes en raffolent. Depuis le début de la guerre, certains motifs et dessins ont plus la côte et pour cause, ce sont des tatouages à la gloire du pays et de ses soldats. Parfois même, des tatouages anti-russes.

Sacha se promène dans les rues d’Odessa avec le bras et le mollet droit enroulés dans du film plastique. Il faut protéger les deux tatouages que cet étudiant de 18 ans vient de s’offrir, il y a quelques minutes à peine sur l’avant-bras. C’est un fusil d’assaut. "Je me suis fait tatouer cette AK-47 pour me souvenir de mon oncle qui est mort sur le front". Au mollet, "c'est un éclair, ça reflète notre état d'esprit. Ça veut dire que nous sommes des Ukrainiens forts et qu'on va continuer de se battre pour notre pays et le protéger", répond Sacha.

Comme Sacha, de nombreux Ukrainiens et Ukrainiennes ont succombé à la mode du tatouage guerrier et parfois anti-russe.

De plus en plus de jeunes Ukrainiens se font tatouer pour manifester leur soutien aux troupes et aux autorités de Kiev (HAJERA MOHAMMAD / RADIO FRANCE)

Des tatouages plus agressifs qu'avant la guerre

Dans le salon d’Igor, la demande a été forte, surtout au début de la guerre. "Il y a vraiment plus de demandes pour des tatouages sur le thème militaire", confirme-t-il. Selon lui, les tatouages demandés sont "plus agressifs". Les clients demandent surtout des "Kalashnikov, beaucoup de Tridents, le symbole de l'Ukraine, la tête de Vladimir Poutine piquée sur une fourche ou en tête de diable, et des missiles antichars Javelin".

Mais un tatouage c’est pour la vie, alors il faut assumer. "Nos tatoueurs demandent [aux clients] s'ils sont bien conscients de ce qu'ils demandent. Mais bon, le client est roi", explique Igor.

Igor, lui, ne porte aucun tatouage patriotique, mais il soutient à sa manière son pays et son armée : dans son salon, chaque client peut reverser une partie du prix du tatouage pour financer l’achat de véhicules militaires.