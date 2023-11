Reportage "On a commencé à acheter des générateurs" : en Ukraine, les habitants se préparent à un hiver rude en cas de coupures électriques

Alors que l'hiver arrive en Ukraine, les habitants se préparent à affronter le froid et les coupures d'énergie à cause des bombardements. Volodymir Zelensky a dit s'attendre à des frappes massives sur les infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier.

Alors qu'en Ukraine le front semble se figer, la population voit arriver l'hiver avec crainte. Le président ukrainien Volodymir Zelensky a dit s'attendre à une campagne massive de bombardements russes pour cibler les infrastructures énergétiques, comme l'hiver dernier. Les récentes attaques de drones, destinées à tester les systèmes de défense antiaérienne, pourraient être annonciatrices de ces bombardements.

Dans le sud et l'est du pays, les zones proches de la ligne de front, des milliers d'Ukrainiens sont privés d'électricité à la suite de frappes russes sur des infrastructures énergétiques, selon le ministère ukrainien de l'Énergie. Et à Kiev, la population se prépare. Dans l'entrée de l'appartement de Vladislav et Katia, un matelas a été roulé contre le mur pour dormir loin des vitres de la chambre, mortelles en cas d'explosion, lorsque les sirènes retentissent.

Les dernières semaines ont été plutôt calmes, jusqu'à vendredi dernier et la reprise des attaques. Mais Vladislav et Katia n'arrivent plus à profiter de ces accalmies. " Non parce qu'en fait, on a l'habitude, poursuit-elle. Et puis, depuis combien de temps n'a-t-on pas eu de gros bombardements d'affilée ? C'est ça qui est inquiétant, il n'y en a pas eu."

Des provisions dès l'été

L'an dernier, les attaques sur les cibles énergétiques les ont pris par surprise. Générateurs, batteries géantes, les prix avaient explosé. Cette année, ils se sont préparés dès l'été. " On a commencé à acheter des générateurs, raconte Vladislav. À réfléchir à une stratégie à long terme si ça devait continuer, s'il n'y a pas d'électricité pour survivre à l'hiver."

Dans leur appartement, il y a un "éco-flow", une sorte de grosse batterie et lampe, capable de charger plusieurs téléphones et ordinateurs. En réserve, il y a aussi trente bouteilles de gaz, des lampes de poche, des bougies et deux bonbonnes de 160 litres d'eau.

En plus de ces aménagements, leur téléphone est désormais en mode guerre. Vladislav et Katia ont installé une application pour les alertes aériennes, une autre pour trouver les abris ou pour connaître les heures de délestage électrique. Ces derniers jours, les rues de Kiev ont blanchi durant la nuit. Katia, anxieuse, ne guette pas les flocons, mais désormais le ciel.