Reportage "Notre vie est une bataille" : depuis 500 jours, Radio Ukraine rend compte "24 heures sur 24" de l'évolution de la guerre

Les médias ukrainiens se mobilisent depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, pour informer les habitants. L'un des enjeux majeurs reste de combattre la propagande de Moscou.

"Bienvenue à Radio Ukraine". Dans le grand bâtiment stalinien de la radio tout le monde travaille tout le temps. "On est présents 24h/24, sept jours sur sept", souffle Youri Tabatchenko, 38 ans, le patron de la chaîne. Cela fait 500 jours, samedi 8 juillet, que la Russie a envahi l’Ukraine. Depuis le 24 février 2022 les médias sont mobilisés pour raconter cette guerre. "On ne pensait pas que ce serait long. Mais 500 jours après le début de la guerre, notre vie est une bataille. C'est notre nouvelle réalité".

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution du conflit dans notre direct

Lutter contre les fake news



Les trois antennes qui composent le groupe public continuent régulièrement de diffuser des programmes communs pour raconter l'actualité de la guerre. "L'information n'était pas très populaire avant la guerre, souligne Youri Tabatchenko. Les gens aimaient les radios musicales, le divertissement. Mais dans les territoires occupés, c'est devenu très important.

"À certains endroits, on est devenus le seul média qui permet aux gens de recevoir de l'information fiable." Youri Tabatchenko, le patron de la radio nationale ukrainienne à franceinfo

Lutter contre la désinformation et l'écrasante propagande russe est d'ailleurs devenu la priorité du groupe. "Tous les jours notre collègue Vadim Miski recense les principales fake news russes, explique le journaliste Serguiy Stukanov. Sur 10 à 15 minutes, il explique aux auditeurs pourquoi ces nouvelles russes sont fausses."

Serguiy Stukanov et Youriy Tabachenko sont mobilisés depuis 500 jours pour raconter la guerre, le 7 juillet 2023. (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Deux chaînes, malgré tout, ont repris des programmes de divertissement. "C'est très important que les gens aient accès à de l'information positive", estime Paulina Tosca, enseignante, psychologue et animatrice sur la chaîne pour les jeunes. Ça leur permet de se sentir mieux psychologiquement et moralement. Et c'est très important aussi que ce soit les médias qui leur envoient de bonnes ondes."

Malgré tout, les équipes de Radio Ukraine gardent un certain sentiment de culpabilité, "nous nous sommes à l'arrière", dit un journaliste. "Ceux qui sont au front, ce sont eux qui font le travail depuis 500 jours".