Reportage "Le tennis, Roland-Garros, ce ne sont plus vraiment des priorités" : l'autre vie de ce responsable de la fédération ukrainienne de tennis désormais au cœur d'un réseau humanitaire

Loin du tournoi huppé à Paris, le monde du tennis ukrainien vit l'événement dans une atmosphère tendue. À Zaporijjia, Oleh Panchenko a délaissé les courts pour aider ces concitoyens en pleine guerre.

"Vous voyez, ça, c'est une autre vie" confie Oleh Panchenko, en montrant une photo sur laquelle on le voit avec le joueur russe Andreï Medvedev. Dans les bureaux de la fédération régionale de tennis qu'il dirige, à Zaporijjia, les étagères de coupes dorées sont envahies par les cartons d’aide alimentaire et de matériel paramilitaire. "Pour moi, le tennis, Roland-Garros, ce ne sont plus vraiment des priorités, reconnaît le joueur. On est en guerre, ici !"

Dès les tous premiers jours de l’invasion russe, Oleh et sa femme Nataliya ont mis leur vie entre parenthèses et se consacrent pleinement à l'effort de guerre, du côté des volontaires de l'aide humanitaire.

"Quand j'ai du temps libre avant de dormir, ça m'arrive de regarder des matchs, mais ça ne m'intéresse plus vraiment." Oleh Panchenko

Le couple a préparé des repas pour les soldats et les réfugiés, il a structuré tout un réseau d’aide humanitaire, et il s'est même rendu dans les territoires pris par les Russes pour y évacuer des familles entières. "On a évacué plus de 10 000 personnes des zones occupées, gratuitement, avec nos propres véhicules, précise Oleh Panchenko. Les Russes nous ont confisqué deux voitures, et deux conducteurs de notre équipe sont toujours portés disparus."

Passer du tennis à la politique après la guerre

Oleh et Nataliya ont parfois l’impression de tout sacrifier depuis un an, de prendre des risques, pour faire ce que l’Etat ukrainien ne fait pas assez selon eux. Alors, après la victoire qu’ils espèrent pour leur pays, ils veulent rassembler toutes ces énergies citoyennes soulevées par la guerre, sous la forme d'un mouvement politique.

"On envisage de créer notre parti politique qui s’appellerait 'l’Ukraine au cœur', avec tous ceux qu’on a vu en action : ceux qui ont fait ce qu’il fallait, n’ont pas volé, ont vraiment aidé. La guerre nous a révélé la vraie nature de chacun." Oleh Panchenko

En attendant, Nataliya et Oleh s’apprêtent à reprendre la route, direction Bakhmout où ils se rendent régulièrement pour amener du matériel électronique et des friandises aux soldats ukrainiens.