Reportage "Je ne vois pas comment on peut être amis avec les Russes" : à Kiev, le maire fait détruire une statue symbolisant l'amitié avec Moscou

C’est la tête de la statue de l’ouvrier russe qui tombe la première. Beaucoup attendent leur tour pour se faire prendre en photo avec cette imposante pièce en bronze, mardi 26 avril. Un monument historique de Kiev (Ukraine) célébrant l'amitié ukraino-russe a été démantelé. Cette statue massive en bronze avait été installée à l'époque soviétique, en 1982, pour commémorer la "réunification de la Russie et de l'Ukraine". Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a pris la décision de la détruire. "Huit mètres de métal de la prétendue amitié des deux peuples démantelés", selon lui.

Les nombreux habitants de la capitale présents pour assister à l’opération se réjouissent de voir disparaitre ce monument, en grimpant dessus ou en faisant le V de la victoire. "Il n'y a plus aucune amitié entre les deux peuples. Et ça durera sur beaucoup de générations. Je pense qu'il fallait déjà le faire en 2014", estime Boris, qui approuve la décision de détruire l'arche. Illia, l'ami avec lequel il est venu, abonde. "Avec ce qui se passe, je ne vois pas comment on peut être amis et avoir des relations normales avec les Russes", affirme cet habitant de l'est de l'Ukraine. "Là-bas, les Russes ont pris ma maison et j'ai été obligé de partir."

Des habitants de Kiev se photographient devant ce qu'il reste de la statue symbolisant l'amitié russo-ukrainienne après son démontage à Kiev, le 26 avril 2022. Au fond, une stèle en granit qui elle, reste en place. (FABIEN GOSSET / RADIO FRANCE)

La statue, sous une arche de 35 mètres de haut, représente deux travailleurs, russe et ukrainien, tenant ensemble dans les mains un symbole soviétique avec l'inscription "Amitié entre les peuples". Désormais, elle est à terre et les deux hommes de bronze sont désolidarisés l'un de l'autre. "C'est une réponse à ce qui se passe en ce moment", juge Loudmilla, qui estime que la décision de détruire la statue est "très juste". "La Russie est un tyran. Ils oppressent, tuent, privent les gens de boire, de manger, de sortir de leurs abris... Chaque jour ils détruisent nos maisons et nos vie." Une grue récupère ensuite les morceaux de la statue pour les charger à l'arrière d'un camion.

"Je propose de jeter l’orque russe dans le précipice. Cette horde de russes a toujours fait souffrir les Ukrainiens" Anatoli, habitant de Kiev (Ukraine) à franceinfo

Il se réjouit du spectacle. "Cette décision aurait dû être prise il y a longtemps, mais heureusement, c’est fait. Peut-être qu’un jour il y aura de nouveau des relations entre nous. C’est difficile de le dire mais on connait l’histoire...", dit-il, citant l'exemple de l'Allemagne. "À l’époque, le pays était fasciste. Aujourd'hui, il nous aide dans notre combat pour notre indépendance." Selon le maire de Kiev, 60 autres monuments associés à l'URSS et à la Russie seront démantelés prochainement. Plus de 460 rues seront également rebaptisées.

La statue symbolisant l'amitié ukraino-russe est démontée à Kiev (Ukraine), mardi 26 avril 2022. (FABIEN GOSSET / RADIO FRANCE)