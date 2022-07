Reportage Guerre en Ukraine : l'exode des habitants de Sloviansk face à l'avancée de l'armée russe dans le Donbass

Des dizaines des bus et de mini-vans quittent la ville de Sloviansk, depuis début juillet. Galina embrasse ses amis avant de partir vers Dnipro, plus à l'ouest. Elle a simplement pris quelques affaires avec elle, car la situation devient "trop dangereuse". Sloviansk est, avec Kramatorsk, la nouvelle cible de l'armée russe qui poursuit son avancée dans le Donbass.

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation en direct

Dans cette région de l'est de l'Ukraine, "l'été, le début de l'automne seront sans doute très durs, très durs", a estimé Emmanuel Macron, lors de son interview du 14 juillet. Pour le chef de l'État, la guerre en Ukraine "va durer". À Sloviansk, le peu d'habitants qui restent se résignent à partir. Avant l'invasion russe fin février, cette ville comptait 100 000 habitants. Il y en a quatre à cinq fois moins aujourd'hui.

"C'est difficile, mais on arrive à résister"

Difficile de vivre sans eau et avec des problèmes d'électricité : Ludmilla, 83 ans, se ravitaille au puits tous les jours. "Je me disais toujours que je suis optimiste, qu'il faut sourire... Maintenant, ça devient de plus en plus difficile", soupire la vieille dame qui habite là depuis 1975 et craint l'arrivée des Russes. "C'est pourquoi je n'ai pas envie de rester ici", explique Ludmilla. Les tirs d'artillerie résonnent au loin : "C'est comme ça tout le temps, le jour et la nuit", se désole-t-elle.

Une affiche à l'entrée de Sloviansk, ville de l'est de l'Ukraine ciblée par l'armée russe, affirme "Sloviansk, c'est l'Ukraine", le 14 juillet 2022 (VALENTIN DUNATE / RADIO FRANCE)

À côté, Alexey, militaire du bataillon Azov, profite de sa permission pour nettoyer son gilet par-balles. Le soldat donne des nouvelles du front : "C'est difficile, mais on arrive à résister." Il profite de la rencontre pour remercier la France des livraisons de canons Caesar. "Si on arrive à résister maintenant, avec l'aide militaire de la France et des autres pays, avec des obus de 150 mm et des obus à destination spéciale, on résistera encore mieux", précise Alexey.

Pour l'instant, l'armée russe n'a pas atteint les faubourgs de Sloviansk Elle est actuellement à une vingtaine de kilomètres et fait face à une très forte résistance ukrainienne.