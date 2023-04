Reportage Guerre en Ukraine : l'équithérapie "nous aide à oublier, à nous changer les idées", confie un soldat victime de stress post-traumatique

Chaque guerre a son lot de morts, de blessés mais aussi de soldats traumatisés par les combats. Dans un pays post-soviétique comme l’Ukraine, où les hôpitaux psychiatriques ont été, pendant des décennies, assimilés à des camps de prisonniers politiques, il n’y a pas de tradition de prise en charge psychologique. Il est donc très compliqué de soigner les maux de l’esprit et notamment le syndrome post-traumatique qui touche de nombreux militaires de retour du front. Depuis le mois de décembre 2023, l'association Spirit propose aux soldats en permission de venir parler, au contact des animaux et notamment des chevaux. L’équithérapie leur permet de retrouver goût à la vie avant de retourner se battre. franceinfo s'est rendu dans l'un des centres équestres de la banlieue de Kiev.

Les soldats souffrent d'insomnie et d'anxiété

Les visages sont fermés, les soldats fument. Les combats sont à plus de 600 kilomètres, mais les mots ont du mal à sortir. "A la guerre comme à la guerre... raconte Tseri qui a passé plus de neuf mois dans les tranchées, vers Kharkiv, puis dans le Donbass. Il y a en permanence des frappes. Tu es tendu, tu attends les assauts. Tu es toujours vigilant pour pouvoir rester vivant. Je ne veux pas en parler ... C'est dur et stressant." Le soldat est en permission depuis quelques semaines. Il confie : "Un peu comme tous les gars ici, on souffre d'insomnie. Et quand tu t'endors, au moindre bruit, tu te réveilles en sursaut. Et tout de suite, tu regardes ce qu'il s'est passé."

Les soldats peuvent aussi interragir avec des chiens et des chats dans ce centre d'équithérapie. (THIBAULT LEFEVRE / RADIO FRANCE)

La pause cigarette est terminée. La séance commence dans le manège par un bref échange avec une psychologue. Et puis, très vite, les animaux sortent : des chiens, des chats et trois chevaux. Les soldats montent les uns après les autres et surtout, ils s'amusent. À un moment de la séance, tous éclatent même de rire. "C'est le chat Machka qui a pris la place d'un de nos soldats, ça nous fait rire", explique Igor, le commandant du bataillon. C'est lui qui a poussé ces hommes à venir assister aux séances du centre. "Dans l'armée, il y a des gars ordinaires, des ouvriers, des managers, des professeurs, des hommes d'affaires ... Ce ne sont pas des Rambo, décrit Igor. Quand on est ensemble, on ne parle que de la guerre et on ne peut pas s'en extraire."

"C'est difficile pour la plupart d'entre de nous de rentrer à la maison. On a l'impression qu'à l'arrière, personne ne nous comprend. Cette thérapie nous aide à oublier, à nous changer les idées. C'est un problème aujourd'hui, mais ce sera pire après la guerre." Igor, commandant d'un bataillon de soldats ukrainiens franceinfo

Igor, le commandant d'un bataillon de soldats ukrainiens qui a poussé ses hommes à venir suivre une thérapie dans le centre d'équithérapie de l'association Spirit en banlieue de Kiev. (THIBAULT LEFEVRE / RADIO FRANCE)

La séance se termine par un nouvel échange animé par la psychologue Olga. Les masques tombent, et c'est grâce aux animaux, dit elle, qui communiquent à l'instinct et permettent aux soldats de lâcher prise.